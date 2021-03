Terremoto oggi nel mar Tirreno M 3.5/ Ingv ultime notizie, diverse scosse al sud

Tante le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia, a cominciare dall’ultimo evento sismico, quello registrato in mare aperto, nel Tirreno Meridionale, alle ore 8:13 di questa mattina. Si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 gradi sulla scala Richter con coordinate geografiche pari a 39.3 gradi di latitudine, 15.48 di longitudine, e un ipocentro ad una profondità di 249 sotto il livello del mare, quindi tutt’altro che superficiale. Stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono comuni limitrofi nella zona, mentre le due città più vicine all’epicentro sono state Cosenza, distanti 67 chilometri e Lamezia Terme, disposta invece ad 81 chilometri dalla zona del terremoto.

Sempre nel mar Tirreno Meridionale il sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia segnalata anche una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter in una zona con coordinate geografiche molto simili a quelle del precedente epicentro, leggasi 39.73 gradi di latitudine e 15.46 di longitudine, ma con una profondità di 1 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO, TREMA ANCHE LA PROVINCIA DI COSENZA

Alle ore 5:00 di stamane è stato invece registrato un terremoto di magnitudo 2.3 gradi presso la Costa Calabra nord occidentale (in provincia di Cosenza), sempre in mare aperto. In questo caso la Sala Sismica INGV-Roma segnala i comuni di Bonifati, Acquappesa, Belvedere Marittimo, Sangineto e Guardia Piemontese, vicini all’epicentro, mentre le città nella zona sono Cosenza, Lamezia Terme e Catanzaro. Infine rimaniamo nel sud Italia, un sisma di magnitudo 2.6 gradi segnalato a 10 chilometri a nord est dal comune di Terranova da Sibari, in provincia di Cosenza, avvenuto alle ore 3:22 della notte appena passata, quella fra domenica 28 febbraio e lunedì 1 marzo 2021. La scossa è stata localizzata 16 chilometri sotto il livello del mare, e il terremoto di oggi è stato avvertito presso i comuni di Cassano all’Ionio, Francavilla Marittima, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Villapiana.



