Terremoto oggi a Benevento M 2.5/ Ingv ultime notizie, sciame sismico nel Sannio

Sono diverse le scosse di terremoto che sono state registrare oggi in Italia, e come riferito dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono risultate essere concentrate nella provincia di Benevento. Si è verificato quindi quello che in gergo tecnico viene definito uno sciame sismico, con un picco di magnitudo 2.5 gradi registrato alle ore 3:40 della notte appena passata, quella fra venerdì 26 e sabato 27 febbraio 2021. Nel dettaglio il sisma è stato registrato a 3 chilometri a sud est di Morcone, in provincia di Benevento (regione Campania), con coordinate geografiche pari a 41.34 gradi di latitudine e 14.7 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato undici chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi ha interessato diversi comuni limitrofi l’epicentro, come ad esempio Sassinoro, Pontelandolfo, Santa Croce del Sannio, Campolattaro e Casalduni. Numerose anche le città nella zona del sisma, a cominciare da Benevento, distante 24 chilometri, passando poi per Caserta, Avellino e Acerra, dislocate in un raggio compreso fra i 40 e i 50 chilometri.

TERREMOTO OGGI A BENEVENTO, TREMA ANCHE PERUGIA

Come detto in apertura, sono state diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in provincia di Benevento, e proprio nel comune di Marcone, e oltre a quella appena elencata si segnala una scossa di magnitudo 2.1 gradi alle ore 3:47, una di m 2.4 alle ore 2:01, e un’altra di magnitudo 2.1 alle ore 1:37. Da segnalare anche una scossa avvenuta nella tarda serata di ieri, alle ore 21:45, in quel della provincia di Perugia, nel comune di Gualdo Tadino. L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.23 gradi di latitudine, 12.77 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. I comuni che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Fossato di Vico, Sigillo e Nocera Umbra, in provincia di Perugia, nonché di Fiuminata, in provincia di Macerata.



