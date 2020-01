Terremoto oggi Padova M 2.6/ Ingv ultime scosse: tremano anche L’Aquila e Norcia

Numerose scosse di terremoto verificate quest’oggi in Italia. Una serie di movimenti tellurici che sono stati registrati dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, nella notte appena passata, quella fra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, e all’alba. Il più significativo ci giunge dal Veneto, e precisamente dalla provincia di Padova. In quel di Bagnoli di Sopra, alle ore 1:52, è stata registrata una scossa di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter. L’evento ha avuto coordinate pari a 45.18 gradi di latitudine e 11.91 di longitudine, mentre la profondità è stata localizzata 5 km sotto il livello marino. Il sisma ha interessato i comuni di Agna, Arre, Anguillara Veneta, Conselve, San Martino di Venezze, Tribano e Terrassa Padovana, mentre a livello di città si segnalano la presenza di Rovigo, Padova e Venezia in un raggio massimo di 45 chilometri. Un altro sisma è invece avvenuto nel territorio di Albi, in provincia di Catanzaro (Calabria).

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE IN CALABRIA, UMBRIA E ABRUZZO

L’evento è stato registrato poco fa, alle ore 6:16 di stamane, e si è trattato di una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter. La profondità è stata localizzata dalla sala sismica Ingv in Roma a 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni interessati sono stati quelli di Taverna, Sorbo San Basile, Magisano, Fossato Serralta e infine Pentone. Alle ore 2:24 della scorsa notte, invece, ha tremato l’Umbria, e precisamente la provincia di Perugia, in località Norcia. Si tratta di una delle zone a più alta attività sismica dell’Italia, e l’evento di questa notte è stato di magnitudo 2.5 gradi, con una profondità di 10 chilometri. Fra i comuni che hanno avvertito la scossa, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Cascia, Visso, Arquata del Tronto e molti altri paesi spesso e volentieri nominati in queste pagine. Infine, segnaliamo una scossa alle 3:23 in provincia de l’Aquila, località Pizzoli, di magnitudo 2.0 gradi. In ogni caso, non si sono verificati danni ne feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA