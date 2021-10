Terremoto oggi Pakistan M 6.0/ Ingv ultime notizie: almeno 20 morti e 200 feriti

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Come sempre ci affidiamo al portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, per scoprire i movimenti tellurici avvenuti sul suolo italiano. Al momento l’unico sisma segnalatoè quello avvenuto nel centro Italia, in provincia di Frosinone. I sismologi hanno individuato un terremoto di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, a due chilometri a sud della località di Sant’Elia Fiumerapido, in provincia di Frosinone (siamo nel Lazio).

La scossa è avvenuta durante la notte passata, alle ore 3:37 fra mercoledì 6 e giovedì 7, e le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 41.521 gradi di latitudine, 13.86 di longitudine e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Per quanto riguarda i comuni presenti in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i paesi di Cassino, Cervaro, Vallerotonda, Villa Santa Lucia e Belmonte Castello, tutti del frusinate, mentre, le città più popolose più vicine sono Caserta e Aversa, in Campania, distanti rispettivamente 63 e 67 chilometri dall’epicentro. In precedenza si era verificato un terremoto in provincia di Reggio Calabria, precisamente lungo la costa calabra sud orientale.

In questo caso il sisma aveva avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, e si era verificato nella serata di ieri, alle ore 20:34. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche di 37.69 gradi di latitudine, 15.999 di longitudine e una profondità di 13 km, mentre le città più vicine sono state Reggio Calabria (distante 56 chilometri), e Messina, 68; nessun comune pare abbia comunque avvertito la scossa in quanto verificatasi in mare aperto.

Segnaliamo infine un tremendo terremoto avvenuto oggi non in Italia ma in Pakistan (ad Harnai zona sud del paese), un sisma di magnitudo 6.0 gradi sulla scala Richter, registrato subito dopo la mezzanotte, erano precisamente le 00:01, che stando alle ultime news circolanti avrebbe provocato almeno una ventina di morti e circa duecento feriti.

