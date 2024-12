Sono diverse le scosse di terremoto oggi avvenute in Italia, e si registra anche un sisma importante oltre i confini nazionali. L’evento tellurico principale è accaduto in Sicilia, precisamente a tre chilometri a est di Valledolmo, in provincia di Palermo. Siamo nei pressi di Sclafani Bagni e di Caltavuturo, mentre la città più vicina è risultata essere Caltanissetta, distante 35 chilometri dall’epicentro, con Bagheria più staccata a 47. Un’altra scossa di terremoto oggi è avvenuta a Campobasso, a due chilometri a ovest di San Giuliano di Puglia.

Il sisma in questo caso ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:54 della scorsa notte nei pressi di Bonefro e Colletorto. San Severo e Foggia sono risultate essere le due città di riferimento, distanti rispettivamente 36 e 56 chilometri, mentre è stata localizzata vicino a Teramo un’altra scossa di terremoto oggi, quella di Sant’Egidio alla Vibrata, nella regione Lazio. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 4:26 nei pressi di Civitella del Tronto, Ancarano, nonché a 14 chilometri da Teramo e 46 dalla cittadina abruzzese di Montesilvano.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA LIEVE AI CAMPI FLEGREI

L’Ingv ha segnalato oggi una scossa di terremoto anche ai Campi Flegrei, territorio che non stava più registrando movimenti tellurici da giorni. In questo caso il sisma è stato molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:47 nei pressi di Bacoli e Quarto, classico epicentro dei sismi nella zona flegrea.

La città più vicina è stata Pozzuoli, a distanza di soli 5 chilometri, con Napoli invece più staccata a 10. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, come anticipato sopra, ha infine segnalato una scossa di terremoto oggi all’estero, precisamente in Iran, un evento tellurico importante che ha avuto una magnitudo di 5.6 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 5:02 italiane e localizzate nella parte orientale del Paese: non si hanno per ora notizie di danni o feriti.

