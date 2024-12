Le scosse di terremoto oggi, 4 dicembre 2024, sono state tutte scarsamente significative e il bollettino dell’Ingv non ha segnalato alcun evento tellurico di rilievo sia in Italia quanto oltre i confini nazionali. Il sisma principale non ha superato la magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato in provincia di Teramo. Il riferimento è alla scossa di terremoto oggi avvenuta a quattro chilometri a sud di Sant’Egidio alla Vibrata, localizzato alle ore 3:39 della notte scorsa. Il movimento è stato segnalato vicino a Civitella del Tronto e a Maltignano, nonché a 14 chilometri da Teramo e a 46 dalla cittadina abruzzese di Montesilvano.

Terremoto oggi Perugia M 1.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Ionio meridionale

Ovviamente la scossa di terremoto oggi laziale non ha causato alcun problema, e lo stesso è avvenuto per l’evento localizzato all’estremo nord est, in Friuli Venezia Giulia. L’Ingv ha registrato una scossa con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzata nella tarda serata di ieri, alle ore 23:52, a cinque chilometri a nord ovest di Vito d’Asio, in provincia di Pordenone. L’evento è stato individuato vicino a Caluzetto e Forgaria nel Friuli, mentre le due città principali sono risultate essere Udine, staccata 33 chilometri dall’epicentro, e Pordenone, segnalata invece ad una quarantina di chilometri dalla zona del sisma.

Terremoto oggi a Matera, magnitudo 2.1/ Ultime notizie Ingv: scossa anche a Norcia, M 1.5

TERREMOTO OGGI, GLI EVENTI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

Altra scossa di terremoto oggi molto leggera è stata quella segnalata in Emilia Romagna, a quattro chilometri a nord di Gambettola, in provincia di Forlì e Cesena. Siamo in un Comune molto conosciuto da coloro che frequentano la Romagna in estate, essendo attaccato alle località turistiche di Cesenatico e Gatteo Mare, nonché a sette chilometri da Cesena e a 22 da Rimini.

L’evento ha avuto una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 1:41, mentre ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi il sisma avvenuto alle ore 23:47 presso il vulcano di Napoli, Vesuvio. Una nuova scossa al monte partenopeo dopo quella di ieri mattina, ma comunque molto leggera, individuata vicino a Massima di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, nonché a sei chilometri da Portici e Torre del Greco.

Terremoto oggi Matera M 2.0/ Ingv ultime notizie: sisma in Basilicata vicino Ferrandina