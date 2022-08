Terremoto oggi Palermo M 4.2/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel Canale di Sicilia

Il bollettino terremoto di oggi, domenica 21 agosto 2022, che noi de “IlSussidiario.net” vi proponiamo quotidianamente servendoci del servizio di aggiornamento live offerto online dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, rivela che un sisma piuttosto intenso, di magnitudo 4.2, è avvenuto poco dopo l’alba, esattamente alle 6.52, a un chilometro a est di Giuliana (Palermo), piccolo centro abitato collocato a circa 80 chilometri dal capoluogo, nell’entroterra della regione isolana, a una profondità di circa 4 chilometri e con coordinate geografiche pari a 37.6780 gradi di latitudine e 13.2480 gradi di longitudine.

Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi a Giuliana, in provincia di Palermo, si annoverano i Comuni di Chiusa Sclafani, Bisacquino, Contessa Entellina, Campofiorito, Burgio nell’Agrigentino, Villafranca Sicula, Caltabellotta, Palazzo Adriano, Lucca Sicula, Sambuca di Sicilia, Corleone, Prizzi, Calamonaci, Bivona, Ribera, Roccamena e Santa Margherita di Belice.

TERREMOTO OGGI, DATI INGV: TREMA ANCHE IL CANALE DI SICILIA MERIDIONALE

Non soltanto il terremoto a Giuliana nella giornata di oggi. Un’altra scossa di notevole intensità (magnitudo 3.2 sulla scala Richter) si è registrata sempre in prossimità della Sicilia, più precisamente in mare, nel Canale di Sicilia meridionale, a 38 chilometri di profondità sotto il livello del Mediterraneo. L’evento tellurico è avvenuto alle 6.14, di fatto 38 minuti prima di quello più severo che ha colpito il Palermitano, e ha coordinate geografiche pari a 36.4500 gradi di latitudine e a 12.8380 gradi di longitudine.

La sala sismica INGV di Roma e le sue apparecchiature non hanno rilevato la presenza di città e Comuni nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto di oggi nel Canale di Sicilia meridionale e nemmeno a una distanza massima di cento chilometri, a testimonianza di come il sisma sia fortunatamente avvenuto al largo rispetto alla regione, senza arrecare alcun tipo di danno a cose e/o persone. Di certo, però, si è trattato di un risveglio molto “movimentato” per tutti gli abitanti della Sicilia, con due scosse racchiuse nell’arco di un’ora e con magnitudo in entrambi i casi superiori ai 3 gradi sulla scala Richter.











