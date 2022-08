Video/ Bari Palermo (1-1) gol e highlights: Cheddira risponde a Valente (Serie B)

Il San Nicola rimesso a nuovo per la Serie B è stato teatro dell’anticipo del venerdì Bari Palermo, due neopromosse che sognano in grande e vogliono tornare in alto come nel video potremo ammirare. Davanti a 35 mila spettatori, i galletti costringono al pareggio i rosanero che dopo l’esordio vincente con il Perugia strappano un punto pesante contro un avversario che ha già dimostrato nella gara contro il Parma di poter mettere in difficoltà chiunque. Il primo tempo va in archivio con gli ospiti in vantaggio grazie al gol di Valente, convalidato dal VAR che sbugiarda la decisione del guardalinee che aveva alzato la bandierina segnalando un fuorigioco in realtà inesistente. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI BARI PALERMO

Nella ripresa salgono di tono i padroni di casa che riacciuffano l’undici di Corini con il guizzo del migliore in campo, Cheddira, che su assist di Antenucci trafigge Pigliacelli e firma l’1 a 1. Il numero 11 vuole fare doppietta e costringe Marconi a commettere un fallo da ultimo uomo per fermarlo. Nonostante la superiorità numerica la formazione di Mignani non riesce a completare la rimonta ma esce dal terreno di gioco tra gli applausi dei tifosi che dagli spalti si sono goduti una partita spettacolare, vibrante, che nulla ha da invidiare a quelle della massima categoria.

VIDEO BARI PALERMO 1-1, LE DICHIARAZIONI

Momento straordinario per Walid Cheddira, protagonista di una pre-season esaltante e che si è sbloccato anche in campionato: “Al di là del gol – che dedico alla mia ragazza e ai miei cugini che sono venuti a vedermi – oggi ci tenevo a dare assieme ai miei compagni una grande dimostrazione di forza ai nostri tifosi regalandogli la prima vittoria nel nuovo stadio, non ci siamo riusciti ma la prestazione c’è stata, sarà per la prossima. Questo ambiente ci regala sempre grandi emozioni, sono davvero felice di giocare qui. Diamo merito al Palermo che ci ha messo in difficoltà, spesso dimentichiamo che in campo bisogna fare i conti anche e soprattutto con gli avversari”.

Eugenio Corini spende parole al miele per i suoi ragazzi: “C’è un po’ di rammarico per non aver vinto, questo è comunque positivo perché vuol dire che la prestazione c’è stata, siamo riusciti a mettere in grande difficoltà gli avversari che comunque le occasioni per segnare ce le hanno avute. Anche con l’uomo in meno non abbiamo rinunciato a giocare, portiamo a casa un punto molto importante e una prestazione di altissimo livello, sono molto soddisfatto di questo gruppo, sono impressionato dai ragazzi per l’impegno che ci mettono”. Michele Mignani è stato bravo con i cambi che hanno trasformato il suo Bari e in questa maniera ha saputo raddrizzare la serata: “I complimenti fanno piacere ma avrei preferito intascarmi i tre punti giocando male. Quando pareggi significa che alcune cose ti sono riuscite bene, altre meno, e dovremo lavorare parecchio sui nostri errori per crescere e migliorarci”.

VIDEO BARI PALERMO 1-1, IL TABELLINO

BARI-PALERMO 1-1 (0-1)

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova (55′ Vicari), Di Cesare, Ricci; Maita (65′ Mallamo), Maiello, Folorunsho (65′ Galano); Botta (65′ Cangiano); Antenucci (90′ Ceter), Cheddira. All. Michele Mignani.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Damiani, Broh; Elia (88′ Lancini), Floriano (80′ Stoppa), Valente (66′ Pierozzi); Brunori. All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Giacomo Camplone (Sez. di Pescara).

AMMONITI: 18′ Buttaro (P), 24′ Maita (B), 50′ Valente (P), 77′ Di Cesare (B).

ESPULSO: 87′ Marconi (P) per fallo da ultimo uomo.

RECUPERO: 3′ pt, 6′ st.

© RIPRODUZIONE RISERVATA











