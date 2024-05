Terremoto oggi Parma M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Mar Ionio

E’ giovedì 23 maggio 2024 e anche oggi andremo a fare il punto su quali sono state le scosse di terremoto che sono state localizzate nelle ultime ore, in un periodo in cui c’è massima attenzione da parte delle autorità alla luce dei continui movimenti ai Campi Flegrei. Stando a quanto sottolineato dall’Ingv, l’ultima scossa registrata è stata quella localizzata a quattro chilometri a sud est di Calestano, in provincia di Parma, nella regione Emilia Romagna. L’evento tellurico è stato localizzato alle ore 5:36 di oggi, giovedì 23 maggio 2024, dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed ha avuto una magnitudo lieve, solo 1.5 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei e Napoli, oggi 2 nuove scosse di M 1.0/ Sciame sismico in corso dal 20 maggio scorso

Il sisma è avvenuto in un epicentro con coordinate geografiche pari a 44.5730 gradi di latitudine, 10.1430 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Terenzo, Tizzano Val Parma, Langhirano, Corniglio e Fornovo di Taro. La città più vicina all’epicentro è invece risultata essere Parma, distante 29 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 41, quindi Carrara a 55, poi La Spezia a 57 e infine Massa a 60.

Terremoto Campi Flegrei, sfollati a Pozzuoli/ Convivere con il bradisismo e una possibile scossa di grado 5

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata nella giornata di oggi nel mar Ionio meridionale, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento tellurico è avvenuto in mare aperto, lontano dalla terra ferma, nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:48 fra mercoledì 22 e giovedì 23 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 37.3130 gradi di latitudine, 15.8680 di longitudine e una profondità di 28 chilometri sotto il livello del mare, così come comunicato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia fa inoltre sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato, mentre la città più vicina è risultata essere Siracusa, distante 58 chilometri, con Acireale più staccata a 70, quindi Catania a 72 e infine Reggio Calabria a 91.

SCUOLE CHIUSE 23 MAGGIO 2024, MALTEMPO E TERREMOTO/ Allerta meteo in Emilia, Lombardia e Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA