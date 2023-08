Terremoto oggi Parma M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Lesignano

Scopriamo insieme anche oggi, mercoledì 9 agosto 2023, quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia. Stando al bollettino aggiornato live dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo è stato quello localizzato a sette chilometri a est della località di Felino, in provincia di Parma, in Emilia Romagna.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.5 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 00 e 41 minuti fra martedì 8 e mercoledì 9 agosto 2023. Le sue coordinate geografiche, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 44.7180 gradi di latitudine e 10.3240 di longitudine, oltre ad una profondità di 15 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Sala Baganza, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo e Collecchio, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Parma, distante solo nove chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia più staccata a 24, quindi Carpi a 45 e infine Modena a 48.

TERREMOTO OGGI A LESIGNANO, I DETTAGLI INGV

Da segnalare anche un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, quella con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter localizzata di preciso a sei chilometri di distanza di Lesignano de’ Bagni, di fatto molto vicino alla zona del precedente terremoto. In questo caso l’evento tellurico è stato però registrato all’alba di oggi, precisamente alle ore 5:48, così come segnalato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.6950 gradi di latitudine, 10.3220 di longitudine, e un ipocentro, la profondità, pari a 14 chilometri sotto il livello del mare. Le località individuate in zona sono state quelle di Felino, Sala Baganza, Traversetolo, Montechiarugolo e Langhirano, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata anche in questo caso Parma, distante 12 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 24, quindi Carpi a 46 e Modena infine a 48 chilometri.

