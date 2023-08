Terremoto oggi Trento M 2.0/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Perugia

E’ lunedì 7 agosto 2023 e come ogni giorno anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate principalmente in Italia. Come si evince dal sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma importante segnalato è stato quello localizzato a cinque chilometri a sud est di Mori, in provincia di Trento in Trentino Alto Adige.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi ed è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma non nella giornata di oggi ma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:57, poco prima della mezzanotte. Le sue con coordinate geografiche sono state 45.8240 gradi di latitudine, 11.0180 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Brentonico, Trambileno, Isera, Ala e Rovereto, mentre la città più vicina è risultata essere Trento, distante 29 chilometri, quindi Verona a 43, poi Vicenza a 51, Brescia a 70, Bolzano a 80, Poi Padova a 81 e infine Treviso a 97.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stato invece individuato una scossa di terremoto molto lieve, avente una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato a cinque chilometri a nord est di Sellano, in provincia di Perugia, e l’evento è avvenuto nel cuore della notte passata, alle ore 2 e 24 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.9250 gradi di latitudine, 12.9730 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

In zona sono stati individuati dalla Sala Sismica INGV-Roma le località di Preci, Monte Cavallo, Visso, Cerreto di Spoleto e Ussita, comuni della provincia di Perugia e Macerata, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra Umbria e Marche. Foligno, distante 22 chilometri, è invece risultata essere la città più vicina al sisma, con Terni a 48, quindi Perugia a 52 e infine Teramo a 67.

