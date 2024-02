TERREMOTO OGGI PARMA M 3.0/ Ultime notizie Ingv, continua lo sciame sismico a Langhirano

Anche oggi una nuova scossa di terremoto moderata in quel della provincia di Parma, una zona che sta tremando da diversi giorni anche con magnitudo superiori ai 4.0 gradi. L’ultimo movimento tellurico è stato quello localizzato alle ore 16:04 di oggi pomeriggio, giovedì 22 febbraio 2024, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.6440 gradi di latitudine, 10.1920 di longitudine e una profondità di 18 chilometri sotto il livello del mare.

Terremoto oggi Parma M 3.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Viterbo

La scossa ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata di preciso a 7 chilometri a ovest di Langhirano in provincia di Parma. La Sala Sismica INGV-Roma ha comunicato i Comuni che sono stati individuati in zona, precisamente in un raggio di 20 chilometri dall’epicentro, a cominciare da Felino, quindi Calestano, Sala Baganza, Lesignano de’ Bagni e Fornovo di Taro. In merito invece alle città con almeno 50 chilometri individuate in zona, si segnala Parma a 21 chilometri, poi Reggio Emilia a 35, Cremona a 56, quindi Carpi a 57, Modena a 58 e infine Piacenza a 60. Non vengono comunicati feriti ne danni ma la popolazione locale sta comunque vivendo dei giorni carichi di tensione per via proprio delle continue scosse di terremoto degli ultimi tempi. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Terremoto oggi Parma ML 3.0/ Ingv ultime notizie: prosegue lo sciame sismico

TERREMOTO OGGI PARMA M 2.5, INGV ULTIME NOTIZIE, SISMA DI M 2.8 SULLA COSTA CALABRESE

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 22 febbraio 2024, andiamo a scoprire quali siano state le principali scosse di terremoto avvenute nel nostro Paese ma anche fuori dai confini nazionali. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha comunicato a riguardo un sisma a cinque chilometri a ovest di Felino, in provincia di Parma, una scossa che ha avuto una magnitudo di 2,5 gradi sulla scala Richter, ennesimo movimento tellurico registrato in quell’area negli ultimi giorni.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, fra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio 2024, precisamente alle ore 00 e 49 minuti, mentre le sue coordinate geografiche sono state 44.6790 gradi di latitudine, 10.1800 di longitudine, e una profondità di 21 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Sala Baganza, Fornovo di Taro, Collecchio, Medesano e Calestano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicino al terremoto è risultata essere Parma, distante 18 chilometri dall’epicentro, con Reggio Emilia più staccata a 36, quindi Cremona a 52, e infine Piacenza e Carpi a 57 chilometri. Da segnalare, sempre nella giornata di oggi, una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 gradi sulla scala Richter lungo la costa calabrese, scossa localizzata alle ore 8:39.

TERREMOTO OGGI LANGHIRANO (PARMA) M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3 anche a Calestano

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata a dieci chilometri a sud ovest di Valtopina, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 1 e 22 minuti della notte scorsa.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.0150 gradi di latitudine, 12.8600 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni in zona sono stati quelli di Valtopina, Monte Cavallo, Nocera Umbra, Foligno e Sellano, tutti nel raggio di 20 chilometri. Foligno, distante 14 chilometri, è risultata invece essere la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma, con Perugia più staccata a 40, quindi Terni a 53 e Teramo a 79. Le scosse registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

