Una scossa di terremoto oggi a Parma, una vicina a Crotone e una in Albania. Questi i principali movimenti tellurici registrati nelle ultime ore dagli addetti ai lavori che ora andremo a scoprire nel dettaglio. L’evento più importante, con una scossa superiore alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, è stato senza dubbio quello localizzato in provincia di Parma, a sei chilometri a est di Fornovo di Taro. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato dall’Ingv alle ore 2:03 della notte passata vicino a Felino e Calestano.

Parma, la principale città nelle vicinanze, è risultata essere distante venti chilometri, mentre Reggio Emilia trentasette. Un’altra scossa di terremoto oggi della stessa magnitudo è stata localizzata alle ore 1:13 della scorsa notte, sempre con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, vicino a Crotone, in Calabria. In questo caso il sisma si è verificato lungo la costa ionica, in mare aperto, a circa trenta chilometri dal crotonese nonché a settantotto da Catanzaro.

TERREMOTO OGGI, SISMA VICINO A REGGIO CALABRIA

Si scende di magnitudo con la scossa di terremoto oggi avvenuta sempre nelle regioni del sud Italia, precisamente lungo lo Stretto di Messina, non troppo distante da Roccalumera e Ali Terme. Si è tratta di un sisma che non ha superato la soglia dei 2.0 gradi sulla scala Richter, fermandosi a 1.9, registrato alle ore 4:23 della notte passata. In zona individuata la città di Reggio Calabria, distante venticinque chilometri e quella di Messina a trentadue.

Continua a tremare anche Matera, con una nuova piccola scossa, l’ennesima degli ultimi giorni, avente una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, un sisma quindi molto leggero. Chiudiamo con una scossa di terremoto localizzata nella serata di ieri in Albania, un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 3.9 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 18:01 di martedì 17 dicembre 2024.

