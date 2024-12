La principale scossa di terremoto oggi? Quella localizzata in provincia di Brescia alle ore 4:00 di questo martedì 17 dicembre 2024, quando mancano solo 8 giorni al Natale. Si è trattato di un evento sismico che ha avuto una magnitudo di 2.7 gradi sulla scala Richter, quindi un movimento tellurico tutt’altro che consuetudinario in questa zona della nostra penisola. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv vicino al comune di Paitone, a circa una quindicina di chilometri da Brescia, nonchè ad una cinquantina da Verona. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata localizzata a Parma, in quel di Langhirano.

Vanuatu, terremoto di magnitudo 7.2 gradi oggi/ Danneggiata ambasciata Usa “Ci sono delle vittime”

L’evento sismico in questo caso ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, ed è stato individuato vicino a Felino e Calestano. L’evento è stato localizzato di preciso ad una ventina di chilometri da Parma nonché a 35 da Reggio Emilia ed è stato registrato prima di quello avvenuto lungo la costa ligure a occidente, in provincia di Imperia. In questo caso il sisma è stato inferiore alla magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, segnando di preciso 1.9, segnalato stamane alle ore 5:23.

Terremoto oggi a Matera, magnitudo 2.4/ Ultime notizie Ingv: nella notte sciame sismico in Calabria

TERREMOTO OGGI, DOPPIA SCOSSA IN LIGURIA, TUTTI I DETTAGLI

La scossa di terremoto oggi in Liguria è stata segnalata vicino a Bordighera e Ospedaletti, nonché a 20 chilometri da Sanremo e a 84 da Cuneo. Proseguiamo con un sisma avvenuto in Sicilia, lungo la costa orientale, vicino a Meri e Venetico, a 33 chilometri da Messina, con una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter (ore 00 e 17 minuti), mentre nella tarda serata di ieri Imperia ha tremato nuovamente, con una scossa ancora superiore alla precedente.

Il sisma in questione ha infatti avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, segnalato alle ore 22:22 a pochissima distanza da Sanremo (circa una ventina di chilometri), nonché ad 85 da Cuneo. Segnaliamo infine un territorio spaventoso avvenuto presso le isole Vanuatu, non troppo distanti dall’Australia, nell’oceano Pacifico, una scossa di magnitudo 7.2 gradi sulla scala Richter: vi sono danni e purtroppo anche delle vittime.

Terremoto oggi Matera M 2.4/ Ingv ultime notizie: sisma a Ferrandina, scossa anche vicino Salerno