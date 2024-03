Terremoto oggi Parma M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

E’ mercoledì 6 marzo 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto s quali siano state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e oltre i confini nazionali. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico per importanza è stato quello localizzato ancora una volta nel territorio parmense, precisamente a 6 chilometri a ovest di Langhirano, in provincia di Parma.

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 2.9 gradi sulla scala Richter registrato la notte scorsa, alle ore 2:48 fra martedì 5 e mercoledì 6 marzo 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 44.6330 gradi di latitudine, 10.1960 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto di oggi è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e in zona sono stati individuati i comuni di Calestano, Felino, Lesignano de’ Bagni, Terenzo e Sala Baganza. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata invece essere Parma, distante 22 chilometri, con Reggio Emilia più staccata a 35, quindi Carpi e Cremona a 57 e infine Modena 58.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, I DETTAGLI INGV

L’Ingv ha segnalato per la giornata di oggi un’altra scossa di terremoto, precisamente quella avvenuta a 9 chilometri a est di San Giustino, in provincia di Perugia (in Umbria). Un evento con una magnitudo di 1,7 gradi sulla scala Richter, localizzato in una zona con coordinate geografiche pari a 43.5330 gradi di latitudine, 12.2840 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Il sisma è avvenuto nella notte scorsa, alle ore 1:13, e come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Città di Castello, Apecchio, Sansepolcro, Mercatello sul Metauro e Citerna. Arezzo, distante 33 chilometri, è invece risultata la città più vicina all’epicentro, con Perugia più staccata a 48, quindi Rimini a 63 e infine Pesato a 66 chilometri di distanza.

