Terremoto oggi Pavia M 2,3/ Ingv ultime notizie, una lieve scossa anche a Pordenone

Le scosse di terremoto avvenute oggi, il 2 gennaio 2024, si sono concentrate per lo più nella provincia di Pavia. A comunicarlo in modo istantaneo, come di consueto, è l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La più rilevante, di M 2.3, è avvenuta alle ore 01:53 della notte con epicentro a Brallo di Pregola, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.7420, 9.2910 ad una profondità di 11 km. Tra i Comuni vicini in cui potrebbe essere stata avvertita ci sono anche Santa Margherita di Staffora, Menconico, Corte Brugnatella, Bobbio, Zerba, Cerignale e Coli.

Poco dopo, alle ore 03:04, c’è stata una scossa di M 2.2, ma questa volta l’epicentro secondo quanto registrato dalla Sala Sismica di Roma si è spostato di poco, a Santa Margherita di Staffora, con coordinate geografiche (lat, lon) 44.7720, 9.2530 ad una profondità di 9 km. I Comuni vicini sono in parte i medesimi: Menconico, Brallo di Pregola, Varzi, Fabbrica Curone e Romagnese. La situazione è comunque sotto controllo e non sono stati finora segnalati danni a cose o persone da parte delle autorità competenti.

TERREMOTO OGGI, UN ALTRO EPISODIO IN PROVINCIA DI PORDENONE

La provincia di Pavia non è stata comunque l’unica in Italia ad essere stata colpita da scosse di terremoto oggi. Un altro episodio si è verificato, come riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in provincia di Pordenone alle ore 05:08. L’epicentro è stato localizzato a Tramonti di Sopra, con coordinate geografiche (lat, lon) 46.2880, 12.6810 ad una profondità di 10 km. Il fenomeno sismico è stato di M 2.2. Tra i Comuni vicini, che potrebbero avere avvertito la terra tremare, anche Tramonti di Sotto e Frisanco.

Infine, scosse molto lievi, al di sotto della soglie di rilevanza, sono state registrate dalla Sala Sismica di Roma nel piccolo Comune di Accumoli, in provincia di Rieti, e nella zona di Fiastra, in provincia di Macerata. Entrambi gli episodi sono stati di M 1.7.











