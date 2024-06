Terremoto oggi Perugia M 1.7/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Parma

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 5 giugno 2024, sulle principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia, tutti i principali movimenti tellurici così come da bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’ultimo sisma è stato quello localizzato a quattro chilometri a est di Spoleto, nota località umbra della provincia di Perugia, nella regione Umbria.

Si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter che è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:02, durante la notte passata fra martedì 4 e mercoledì 5 luglio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 42.7470 gradi di latitudine, 12.7850 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo di Nera, Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi. La città più vicina è risultata essere Terni, distante 23 chilometri, con Foligno più staccata a 24, quindi Perugia a 52 chilometri dalla zona del sisma.

TERREMOTO OGGI PARMA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi in Emilia Romagna, di preciso a cinque chilometri a sud ovest di Felino, località in provincia di Parma. In questo caso si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 53 minuti.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.6610 gradi di latitudine, 10.1970 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Sala Baganza, Langhirano, Fornovo di Taro, Lesignano de’ Bagni e Calestano. Parma, distante 19 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, davanti a Reggio Emilia a 35 chilometri, con Cremona più staccata a 54. Le scosse di terremoto di oggi riportate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

