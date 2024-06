Terremoto oggi Tirreno meridionale ML 2.8/ Ingv ultime notizie: scosse in mare attorno alla Sicilia

Tra gli appuntamenti fissi di ogni settimana c’è quello del bollettino Ingv, ovvero Istituto Nazionale di Geovulcanica, sul terremoto di oggi: questo ci restituisce un quadro completo, oltre che particolarmente dettagliato, dei vari movimenti tellurici che sono avvenuti nelle ore precedenti nel nostro Paese. Nella giornata di oggi, 3 giugno, quali terremoti sono stati segnalati dall’Ingv, che rileva sia quelli di magnitudo superiore che inferiore a magnitudo 2? Il primo che viene riportato sul sito dell’Istituto è un sisma avvenuto alle 03:41 nel Tirreno meridionale, dunque in pieno mare.

TERREMOTO OGGI CIRÒ ML 2.8/ Ingv ultime notizie: nuova scossa in provincia di Crotone

La scossa, di magnitudo ML 2.8, è avvenuta con coordinate geografiche latitudine 38.6560 e longitudine 13.5340 ad una profondità di 31 km: a localizzarla, la sala sismica Ingv di Roma. Nel dettaglio, per chi non è avvezzo di coordinate come latitudine e longitudine, possiamo dire che la scossa di terremoto è avvenuta nella zona di mare sopra la Sicilia, vicino Palermo, che si trova a 62 km più a Sud. Scendendo ancora più nel particolare, possiamo dire ancora che l’epicentro si trova vicino all’isola di Ustica.

Terremoto Campi Flegrei/ Cosa non ha funzionato dopo la scossa di M 4.4: le principali criticità

Terremoto Sicilia ML 2.8. sisma in mare vicino la Tunisia

Il terremoto di magnitudo ML 2.8 avvenuto nel Tirreno meridionale non è l’unico segnalato dall’Ingv nella giornata di oggi, 3 giugno. Infatti un altro sisma, sempre nei dintorni della Sicilia, è stato registrato alle 09:51: questa volta il terremoto ha magnitudo ML 3.1 ed è avvenuto nel canale di Sicilia meridionale. Le coordinate geografiche ci dicono che la latitudine è di 36.2060 mentre la longitudine di 12.7950: la scossa è stata registrata dalla sala sismica di Roma ad una profondità di 10 km.

Nonostante il sisma sia sempre di competenza della Sicilia, la scossa è avvenuta nella zona opposta rispetto alla precedente delle 03:41 di mattina: questa volta, infatti, la terra ha tremato tra la Sicilia e la Tunisia, ad una distanza ravvicinata anche da Malta. Il sisma comunque è avvenuto in pieno mare dunque non è stata avvertito né tantomeno ha creato danni in Sicilia né altrove.

Terremoto oggi Enna M 1.5/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.1 lungo la costa di Messina

© RIPRODUZIONE RISERVATA