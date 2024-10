L’Italia sta vivendo ormai da diversi mesi una fase di decisa calma per quanto riguarda l’attività sismica e lo si evince anche dalle scosse di terremoto oggi che sono state decisamente leggere, pressochè impercettibili. Basti pensare che la più importante non ha superato la magnitudo 1.5 gradi sulla scala Richter, di conseguenza stiamo parlando di leggeri “brividi” che non saranno stati uditi da praticamente nessuno. Partiamo dalla scossa registrata in provincia di Vicenza poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 32 minuti.

Terremoto Campi Flegrei, oggi una scossa di M 1.5 al Vesuvio/ Il bollettino: 18 sismi negli ultimi 7 gg

L’epicentro è stato individuato dall’Ingv a un chilometro a est di Velo d’Astico, appunto nel vicentino, e la scossa ha avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter. In zona individuati i comuni di Arsiero e Cogollo del Cengio, mentre la città di riferimento è risultata essere Vicenza, distante 30 chilometri dall’epicentro, con Trento a 37. Sempre leggerissima la scossa di terremoto oggi avvenuta in Sicilia, all’estremo opposto della zona precedente. L’evento in questione è stato localizzato a due chilometri a sud ovest di Villafranca, Tirrena, in provincia di Messina, non troppo distante da Venetico e Spadafora.

Terremoto Campi Flegrei/ Il nuovo studio che ricostruisce la storia inedita del vulcano

TERREMOTO OGGI, IERI SERA UNA SCOSSA DI M 6.0 NEGLI USA

Anche in questo caso la scossa di terremoto è stata leggerissima, una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, registrata alle ore 3:14 della notte scorsa. In zona le città di Messina e Reggio Calabria, distanti rispettivamente 13 e 24 chilometri. Arriviamo quindi alla scossa di terremoto oggi principale, quella localizzata a Napoli, al vulcano Vesuvio, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter.

L’Ingv l’ha registrata all’1 e 11 di notte, vicino a Portici e Torre del Greco, senza comunque segnalare alcuna conseguenza. Infine occhio ad una scossa localizzata alle ore 21:15 di ieri sera in Italia, lungo la costa dell’Oregon, negli Stati Uniti, un evento che ha avuto una magnitudo di ben 6.0 gradi sulla scala Richter, che fortunatamente è stato registrato nell’oceano, e che di conseguenza non ha causato danni o feriti alla popolazione locale.