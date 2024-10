Andiamo a fare il punto anche oggi sulle scosse di terremoto Campi Flegrei, e cominciamo dal segnalare un lieve sisma registrato oggi dall’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia presso il vulcano Vesuvio. Alle ore 1:11 di questa notte è avvenuta una scossa di terremoto molto leggera, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter, presso l’iconico vulcano di Napoli. L’evento non ha destato alcuna preoccupazione anche perchè la magnitudo è stata molto leggera, perfettamente in linea con le scosse degli ultimi mesi. Sono ormai diverse settimane infatti che non si verificano scosse di terremoto Campi Flegrei importanti, di conseguenza l’umore fra la popolazione locale è decisamente migliorato, anche perchè nel frattempo sono stati sbloccati i fondi del decreto Campi Flegrei destinati alle famiglie che sono state costrette a lasciare la propria abitazione in quanto a rischio dopo le scosse degli scorsi mesi.

Che la questione scosse di terremoto Campi Flegrei sia decisamente positiva lo si capisce anche dall’ultimo bollettino pubblicato dall’osservatorio vesuviano, il resoconto dei movimenti tellurici lungo la caldera registrati nell’ultimo periodo, precisamente dal 21 al 27 ottobre 2024 scorsi. La prima cosa che specificano gli addetti ai lavori è che, sulla base delle ultime attività sia sismiche che eruttive, non vi sono segnali che possano far pensare ad una possibile evoluzione del quadro generale nel giro di breve periodo.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, DAL BOLLETTINO SOLO DATI POSITIVI

Tradotto in parole povere, la situazione è assolutamente tranquilla e nessun evento particolare è all’orizzonte. Viene inoltre specificato che l’ultima scossa di terremoto Campi Flegrei significativa continua ad essere quella registrata lo scorso 20 maggio, con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter, evento che causò i numerosi sfollamenti accennati sopra.

Da quel sisma sono passati più di 5 mesi, di conseguenza il periodo di calma si sta sempre di più prolungando ai Campi Flegrei e speriamo che possa durare il più a lungo possibile. Ma quante sono state le scosse registrate nell’ultima settimana di rilevazioni? In totale 33 i movimenti tellurici, in aumento rispetto ai 18 dei sette giorni precedenti, ma comunque tutti molti leggeri.

TERREMOTO CAMPI FLEGREI, LO SCIAME SISMICO DEL 26 OTTOBRE E IL BRADISISMO

E’ stato inoltre segnalato uno sciame sismico lo scorso 26 ottobre caratterizzato da nove scosse con una magnitudo massima di 1.9 gradi sulla scala Richter, nulla di particolarmente eclatante comunque. Infine, per quanto riguarda l’annosa questione del bradisismo, si conferma anche nell’ultimo bollettino una tendenza positiva, con il sollevamento del suolo che si sta riducendo dall’inizio del mese di luglio, con una media di 10 millimetri al mese, per un totale di 16,5 centimetri dal primo gennaio del 2024, per una media quindi di 1,65 centimetri ogni mese circa.

Prendendo in considerazione i dati da gennaio 2011, il sollevamento è stato di 130,5 centimetri, mentre da novembre 2005 di 134,5, di conseguenza è stato superato il livello della crisi bradisismica degli anni 80 di circa 42 centimetri.