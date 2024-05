Terremoto oggi Catanzaro M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa

Scopriamo anche oggi, mercoledì 15 maggio 2024, come ogni giorno, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, aggiornato in tempo reale, l’ultimo evento tellurico è quello che è avvenuto a tre chilometri a nord di Catanzaro, in Calabria, una scossa di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 12 minuti.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, il sisma ha avuto delle coordinate geografiche pari a 38.9350 gradi di latitudine, 16.5840 di longitudine e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati quelli di Pentone, Simeri Crichi, Settingiano, Gimigliano e Tiriolo. La città più vicina è invece risultata essere ovviamente Catanzaro, distante 3 chilometri dall’epicentro, con Lamezia Terme più staccata a 23, quindi Cosenza a 49, poi Crotone a 50.

TERREMOTO OGGI MASSA, I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto, questa volta a due chilometri a sud est di Filattiera, in provincia di Massa, nella regione Toscana. Il sisma ha avuto una magnitudo più leggere della scossa precedente, pari a 1,8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:09 fra martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 44.3250 gradi di latitudine, 9.9540 di longitudine e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati in zona sono stati Bagnone, Villafranca in Lunigiana, Mulazzo, Pontremoli e Licciana Nardi. La città più vicina è risultata essere la ligure La Spezia, distante 26 chilometri, con Carrara più staccata a 30, quindi Massa a 35 e infine Viareggio a 56. Le scosse di terremoto segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, in caso dovessero verificarsene altre saremo pronti ad aggiornare questa pagina.

