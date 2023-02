Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa lieve in Corsica

Anche oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, andremo a vedere quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo, nelle ultime ore. Come sempre facciamo affidamento sul bollettino aggiornato in tempo reale da parte dell’ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato una scossa in località Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia (regione Umbria).

L’evento tellurico è stato leggero, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato registrato nel cuore della notte passata, alle ore 2:54 fra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio 2023. Le coordinate geografiche del sisma sono state 43.4170 gradi di latitudine, 12.6900 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre secondo quanto riporta la Sala Sismica INGV-Roma, in zona sono stati individuati i comuni di Costacciaro, Cantiano, Sigillo, Serra Sant’Abbondio e Gubbio, tutte località della provincia di Perugia e Pesaro, essendo il sisma avvenuto a cavallo fra Marche e Umbria. Perugia, distante 42 chilometri dall’epicentro, è risultata essere inoltre la città più in zona, con Foligno a 51 e infine Fano a 54.

TERREMOTO OGGI IN CORSICA E IN TURCHIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi in mare aperto nella vicina Corsica. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 2:15 di notte in una zona con coordinate geografiche pari a 43.0320 gradi di latitudine, 8.0240 di longitudine, e una profondità di 22 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato individuato a 90 chilometri a sud di Sanremo, lontano dalla terraferma, di conseguenza nessun’altro comune in zona è stato individuato. Segnaliamo infine l’ennesima scossa di assestamento in Turchia, nazione che insieme alla Siria è stata devastata dal sisma di magnitudo 7.9 gradi di tre giorni. L’ultimo evento è stato di magnitudo 4.6 gradi e registrato poco dopo la mezzanotte italiana di ieri, alle ore 00 e 13 minuti.

