Terremoto oggi Perugia M 2.0/ Ingv ultime notizie, trema anche l’Adriatico Centrale

Ecco quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, sabato 13 novembre 2021, in Italia, facciamo il punto su tutti gli eventi tellurici registrati nel nostro Paese, e non solo, da parte dell’ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Nella giornata odierna i professionisti dell’Ingv hanno individuato un solo movimento tellurico, quello nel mar Adriatico Centrale di magnitudo 2.7 gradi sulla scala Richter alle ore 5:11 di stamane. In precedenza era stato segnalato un sisma nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:21, avvenuto però non in Italia bensì in Croazia. Si è trattata di una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 gradi sulla scala Richter, registrata in una zona con coordinate geografiche pari a 45.261 gradi di latitudine, 16.466 di longitudine e una profondità di 38 chilometri sotto il livello marino.

In Italia, invece, l’ultima scossa di terremoto rilevata è stata quella avvenuta in Umbria, una delle regioni maggiormente attive dal punto di vista sismico, e precisamente in località Cerreto di Spoleto, in provincia di Perugia. L’evento sismico è avvenuto a quattro chilometri a ovest dello stesso comune del perugino, ed ha avuto una magnitudo lieve pari a 2.0 gradi sulla scala Richter. Le coordinate geografiche precise del sisma sono state 42.828 gradi di latitudine, quindi 12.868 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA, CROAZIA E ALBANIA: I DETTAGLI DELL’INGV

Per quanto riguarda invece le città più vicine all’epicentro, si segnalano Foligno, distante 20 chilometri, quindi Terni a 35 e Perugia a 50. A livello di comuni, la Sala Sismica INGV-Roma, precisa invece che in zona vi sono Vallo di Nera, Campello sul Clitunno, Sellano, Sant’Anatolia di Narco e Trevi, tutti paesi che potrebbero quindi aver udito il sisma di ieri.

Segnaliamo infine un’altra scossa di terremoto avvenuta non in Italia ma in una nazione a noi vicina, precisamente in Albania. Anche questo movimento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, di preciso alle 16:08, ed ha avuto una magnitudo senza dubbio significativa pari a 4.0 gradi sulla scala Richter. Non si sono comunque registrati danni o feriti.

