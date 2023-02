Terremoto oggi Perugia M 2.1/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Marche

Dove si sono verificate scosse di terremoto oggi? A fornire la risposta a tale quesito è il bollettino, aggiornato in tempo reale, pubblicato sul sito internet dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Scorrendo l’elenco dei sismi odierni in Italia, si scopre che il più forte registrato dalle apparecchiature della sala sismica INGV di Roma ha avuto luogo a Perugia, più precisamente a un chilometro a sud di Sigillo, con una magnitudo pari a 2.1 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi in landa umbra ha avuto luogo alle 8.01 e ha avuto coordinate geografiche pari a 43.3210 gradi di latitudine e 12.7390 gradi di longitudine, con una profondità pari a 9 chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro dell’evento tellurico sono situati i Comuni di Fossato di Vico, Costacciaro, Gualdo Tadino, Scheggia e Pascelupo, Gubbio, Fabriano, Sassoferrato, Esanatoglia, Serra Sant’Abbondio, Cantiano e Cerreto d’Esi.

TERREMOTO OGGI SULLA COSTA MARCHIGIANA PESARESE: MAGNITUDO 2.0

Dopo il terremoto di oggi in provincia di Perugia, il bollettino real time redatto dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato anche una scossa sulla costa marchigiana pesarese (Pesaro Urbino), di magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato segnalato 16 minuti dopo la mezzanotte e il suo epicentro ha coordinate geografiche pari a 43.9750 gradi di latitudine, 13.3330 gradi di longitudine e una profondità di 4 chilometri sotto il livello del mare.

Secondo la sala sismica INGV di Roma, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro non si trova alcun Comune italiano, complice il fatto che il terremoto di oggi è avvenuto in mare. Per essere più precisi e dettagliati nella localizzazione del fenomeno, sottolineiamo che esso è stato registrato a 29 chilometri a nord-est di Fano, a 34 chilometri a est di Pesaro, a 43 chilometri a nord-ovest di Ancona, a 62 chilometri a est di Rimini e a 89 chilometri a est di Cesena.

