La principale scossa di terremoto oggi, registrata in Italia, ha superato la magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter ma senza comunque lasciare segni evidenti del suo “passaggio”. Il sisma a cui facciamo riferimento è quello che è avvenuto in una delle regioni “più ballerine” del nostro Paese, leggasi l’Umbria. A nove chilometri a nord ovest della località di Valfabbrica, in provincia di Perugia, una scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter è avvenuta alle ore 3:37 della scorsa notte.

La scossa di terremoto oggi è stata localizzata a 14 chilometri da Perugia, nonchè a trenta chilometri da Foligno, un po’ più spostata rispetto ad un altro evento tellurico che vogliamo segnalarvi, oggi, quello avvenuto in Abruzzo. In questo caso è stata registrata una scossa di terremoto oggi vicino a Pescara con una magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, epicentro Salle. Si è trattato di un altro evento notturno, avvenuto di preciso alle ore 3:48 della notte passata, in una zona dove vi si trovano i comuni di Roccacasale e Tocco da Casauria, a trenta chilometri da Chieti e a 40 circa dalla cittadina costiera di Pescara.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E NELLE MARCHE

Altra scossa di terremoto oggi segnalata in Umbria, che come vi dicevamo, è una delle più attive d’Italia dal punto di vista sismico. Il riferimento è a un sisma avvenuto vicino a Sellano, in provincia sempre di Perugia, con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter. E’ stato localizzato nei pressi di Cerreto di Spoleto e a 13 chilometri da Foligno.

Concludiamo questo nostro focus con una scossa di terremoto localizzata ieri nella Marche, restando quindi sempre nel centro della nostra penisola, precisamente a un chilometro da Ussita, in provincia di Macerata, vicino a Visso e Castelsantangelo sul Nera. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter ed è stata localizzata ad una sessantina di chilometri dalla cittadina laziale di Teramo.

