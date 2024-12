Una doppia scossa di terremoto oggi ha interessato una zona della nostra nazione dove solitamente non si verificano molti sismi, precisamente quella della provincia di Ferrara. Fa quindi specie vedere stamane sul bollettino delle scosse aggiornato come al solito dall’Ingv, vedere due movimenti tellurici superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter lungo la costa ferrarese. La prima scossa di terremoto oggi in zona è avvenuta alle ore 1:23 della notte scorsa, con una magnitudo di 2.3 gradi, mentre la seconda è stata addirittura superiore, leggasi quella delle ore 1:35 con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter.

L’evento sismico è avvenuto a poca distanza dalla terraferma, nella zona del comune di Goro, e ad una distanza di 44 chilometri da Ravenna e di 65 da Rovigo. Non si segnalano a riguardo danni o feriti, ma in ogni caso, come detto in apertura, questa duplice scossa è abbastanza inattesa. Gli eventi nel ferrarese sono stati i principali verificatisi oggi, visto che è stato segnalato anche un altro sisma ma di entità minore, quello avvenuto nella regione Campania, a tre chilometri a nord est di Colliano, in provincia di Salerno.

TERREMOTO OGGI, LE PRINCIPALI SCOSSE DELLE ULTIME ORE

Il sisma è avvenuto alle ore 2:32 della scorsa notte ed ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter. Valva e Laviano sono state le due località più vicine all’epicentro, mentre Battipaglia e Potenza le due cittadine di riferimento, distanti 32 e 43 chilometri. Restiamo nella regione Campania per segnalare una nuova scossa di terremoto ai Campi Flegrei.

Dopo diversi giorni di silenzio ieri sera alle ore 19:44 un evento tellurico è stato segnalato in quel di Pozzuoli e Bacoli con una magnitudo molto leggera, leggasi 1.2 gradi sulla scala Richter. Nonostante il sisma sia stato molto leggero, non sono mancate le segnalazioni ma in ogni caso non si sono verificati dei danni.

