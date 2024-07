Terremoto oggi Perugia M 2.8/ Ingv ultime notizie, sisma anche lungo la costa calabrese

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha riportato nel suo consueto bollettino una scossa di terremoto oggi superiore alla magnitudo 2.0 gradi in Umbria e una in Calabria. Da segnalare anche un evento tellurico molto lieve registrato ai Campi Flegrei. Partiamo dalla prima scossa, la principale, che è quella che è stata segnalata di preciso a quattro chilometri a est di Pietralunga, località della provincia di Perugia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato comunicato dall’Ingv alle ore 5:40 di oggi, giovedì 4 luglio 2024.

Un sisma che è stato in ogni caso moderato e che non ha provocato delle conseguenze ai residenti locali, ne tanto meno ha dato vita a dei danneggiamenti agli edifici della zona. Giusto per inquadrare in che zona dell’Italia siamo, ci troviamo al centro della nostra penisola, non troppo distante dalla splendida località di Gubbio e da Perugia.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA E AI CAMPI FLEGREI

Fra le altre scosse di terremoto di oggi, anticipate sopra, anche quella nella regione Calabria. In questo caso l’Ingv ha segnalato un sisma non sulla terraferma ma in mare, lungo la costa a sud ovest. Un movimento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi e che è stato individuato di preciso nella zona di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Catanzaro.

Niente di particolare anche in questo caso, con i locali che molto probabilmente non hanno udito il terremoto calabrese di oggi, anche per via di una profondità importante, ben 147 chilometri sotto il livello del mare. Chiudiamo con la scossa molto leggera che è stata registrata ai Campi Flegrei, zona ormai habitué di queste pagine alla luce dei continui movimenti tellurici in particolare dell’ultimo anno. L’Ingv ha registrato comunque un sisma molto lieve, con una magnitudo di 1.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:03 della scorsa notte.

