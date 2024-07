Terremoto oggi Cosenza M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Rieti

Non si segnalano scosse di terremoto rilevanti in Italia per la giornata di oggi, 3 luglio 2024. Al di là dei movimenti tellurici registrati in serie nella giornata di ieri e in quella odierna presso i Campi Flegrei (con una magnitudo massimo di 3.2 gradi), sul resto della penisola i sismografi sono stati inutilizzati o quasi. L’Ingv ha infatti comunicato un sisma di magnitudo 2.6 gradi localizzato vicino a Cosenza, avvenuto alle 2:12 di notte. Un altro sisma è stato invece individuato a Cittareale, in provincia di Rieti (nella regione Lazio), con una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

Terremoto Campi Flegrei oggi, nuova scossa di M 3.2/ Musumeci striglia i cittadini locali

Si tratta quest’ultima di una zona ad alta intensità sismica in Italia, dove pochi anni fa si è registrato il terribile terremoto di Amatrice, nel 2016, e ancor prima a L’Aquila, nel 2009, ma che fortunatamente risulta essere ormai da 8 anni a questa parte dormiente. Due eventi quindi modesti a cominciare dal primo, tenendo conto che il terremoto cosentino è stato localizzato non sulla terraferma ma in mare, a pochi chilometri dalla costa, una situazione che storicamente diminuisce l’effetto del sisma, visto che l’energia si disperde in gran parte nelle acque. Nulla da segnalare invece per quanto riguarda il secondo sisma, che non è stato pressochè avvertito da nessuno dei residenti locali.

Terremoto Campi Flegrei oggi Md 2.9/ Ingv ultime notizie: sciame avvertito anche a Napoli, torna la paura

TERREMOTO OGGI, CONTINUANO LE SCOSSE AI CAMPI FLEGREI

Una Italia che sta vivendo quindi un periodo tutto sommato ordinario per quanto riguarda le scosse di terremoto, ad eccezione dei sopracitati continui movimenti tellurici ai Campi Flegrei. Ieri sono state otto le scosse localizzate dall’Ingv, a cui se ne è aggiunta una registrata oggi di magnitudo 3.2 gradi, che ovviamente ha rappresentato l’ennesimo incubo notturno per la popolazione locale.

Ormai da mesi l’attività sismica e bradisismica prosegue senza sosta, causando danni, disagi e soprattutto facendo vivere nella paura i residenti. La speranza è che per tutta la giornata di oggi non si verifichino altre scosse di terremoto importanti sia ai Campi Flegrei quanto nel resto d’Italia.

Terremoto oggi Potenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.4 lungo il confine Albania-Grecia

© RIPRODUZIONE RISERVATA