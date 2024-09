La principale scossa di terremoto oggi, sabato, 14 settembre 2024, è senza dubbio quella che si è verificata al di fuori dei confini nazionali, precisamente in quel del Giappone. Ad un mese circa da un terremoto di magnitudo 7.1 gradi sulla scala Richter, l’isola nipponica è tornata a vibrare fortemente durante le scorse ore, precisamente quando in Italia erano le 1:03 di notte. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’evento è avvenuto presso le isole Ryukyu, in mare aperto, e la magnitudo è stata di 5.6 gradi sulla scala Richter, quindi tutto sommato “lieve” per la grande capacità antisismica degli edifici giapponesi.

L’epicentro è stato localizzato vicino a Miyanoura con un ipocentro, la profondità, che è stata invece di 12 chilometri sotto il livello del mare. Al momento non sono stati segnalati danni, con la speranza che non si tratti di una scossa di terremoto che possa anticipare un evento più importante. Di tutt’altra portata le scosse di terremoto oggi localizzate fino ad ora in Italia. Sempre l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha individuato un evento lungo la costa marchigiana, nei pressi di Pesaro Urbino, con una magnitudo molto leggera, leggasi di 1.8 gradi sulla scala Richter.

TERREMOTO OGGI, SISMA A BRESCIA E A RIETI

Il sisma è stato rinvenuto lungo il mare adriatico, lontano dalla costa, e a circa 16 chilometri da Fano e Pesaro, con Ancona più staccata ad una cinquantina di chilometri. Si segnala anche venti minuti dopo la mezzanotte una scossa di terremoto di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter a Paspardo, comune della provincia di Brescia.

In questo caso il sisma è stato individuato vicino ai comuni di Cimbergo e Saviore dell’Adamello, sulle montagne, a circa 50 chilometri da Trento e a 56 da Brescia. Infine, sempre nell’ambito delle scosse di terremoto oggi, viene segnalato un evento a due chilometri a nord di Borgorose, in provincia di Rieti (nella regione Lazio), anche in questo caso con una magnitudo molto leggera di 1.7 gradi sulla scala Richter.

