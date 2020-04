Terremoto oggi Pesaro M 2.4/ Ingv ultime scosse: trema la terra a Montemaggiore

Pubblicità

Nuova scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia. Come comunicato tempestivamente dai professionisti dell’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico si è verificato nella notte appena passata, quella fra giovedì 23 e venerdì 24, alle ore 4:28. La scossa è stata localizzata in quel di Montemaggiore al Mentauro, in provincia di Pesaro Urbino (regioni Marche), ed ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Per quanto riguarda le coordinate geografiche, invece, sono state 43.75 gradi di latitudine, 12.95 gradi di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato localizzato 10 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma è stato moderato, ma avvertito da numerosi comuni limitrofi l’epicentro, leggasi Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Cartoceto, Serrungarina, Orciano di Pesaro, Mondavio, Barchi, infine Mombarocco. Per quanto riguarda le città più vicine, invece, Fano, Pesaro, Rimini e Ancona sono dislocate fra i 12 e i 48 chilometri dalla zona del sisma.

CONTINUE SCOSSE DI TERREMOTO AD ENNA

Il terremoto, viste la sua forza moderata, non ha causato danni ne feriti. Quello appena comunicato è stato l’ultimo ed unico sisma verificatosi oggi in Italia, mentre in precedenza aveva tremato nuovamente la Sicilia, nella serata di ieri, alle ore 21:12. L’epicentro del terremoto è stato ancora una volta il comune di Troina, in provincia di Enna, con una scossa di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, e una profondità di 33 chilometri sotto il livello del mare. Una zona, quella di Troina, dove l’attività sismica è decisamente concreta negli ultimi giorni, tenendo conto che da quelle parti si sono verificate ben sei scosse superiori alla magnitudo 2.0 (la più forte quella di ieri pomeriggio di M 3.0), in meno di 24 ore, a conferma di uno sciame sismico in corso. Al momento, comunque, non si segnalano danni ne altri problemi a seguito delle continue scosse, anche se la popolazione sta ovviamente vivendo dei momenti di grande spavento per via dei tremori insistenti.



