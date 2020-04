Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.2/ Ingv ultime scosse, doppio sisma a Bovalino

Pubblicità

Sono due le scosse di terremoto che sono registrate oggi in Italia, entrambe nella stessa zona ed entrambe decisamente lievi. A comunicare tutti gli aggiornamenti, come sempre, è il portale web dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, massimo esponente in tema di sismi e di eruzioni vulcaniche sulla nostra penisola. Il doppio sisma, come detto in apertura, si è verificato nella medesima zona, e di preciso l’epicentro è stato individuato nella regione Calabria, presso il comune di Bovalino, punta sud, in provincia di Reggio. Il doppio evento si è verificato alle ore 6:47 di stamattina e successivamente alle ore 8:01, con una magnitudo rispettivamente di 2.2 gradi sulla scala Richter, e di 2.0 gradi. In merito alle coordinate geografiche, sono state pressochè identiche, 38.13 gradi di latitudine e 16.16 di longitudine, mentre la profondità è variata fra i 10 e i 14 chilometri sotto il livello del mare. Il doppio terremoto di oggi è stato avvertito da alcuni dei comuni limitrofi l’epicentro, a cominciare dalle località di Bianco, Benestare, Careri, Ardore, passando per Casignana, Caraffa del Bianco, San Luca, e arrivando fino a Sant’Agata del Bianco, Africo, Sant’Ilario dello Ionio.

TERREMOTO OGGI: SISMA A BOVALINO

A livello di città, invece, si segnalano Reggio Calabria, Catanzaro, Messina e Lamezia Terme, dislocate fra i 45 e 95 chilometri dalla zona del sisma. La doppia scossa di terremoto avvenuta questa mattina, vista anche la sua moderata entità, non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Quelle nella regione Calabria sono le ultime scosse significative da diverse ore a questa parte. In precedenza, infatti, l’ingv aveva segnalato un sisma nelle Marche, precisamente nel comune di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. In quel caso si era trattato di un terremoto di magnitudo 2.8 gradi, leggermente più significativo rispetto alla doppia scossa calabrese, verificatosi 24 ore circa or sono, leggasi alle ore 7:46 della mattina di ieri, mercoledì 22 aprile 2020. Anche in quel caso, il movimento tellurico non aveva provocato danni ne feriti, spaventando solamente chi lo ha avvertito in maniera indistinta.



