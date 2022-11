Terremoto oggi Pesaro M 2.6/ Ingv ultime notizie, altre 21 scosse nelle Marche

E’ sabato 12 novembre 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e non solo. Grazie all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, appuriamo che è avvenuto un nuovo ennesimo movimento tellurico lungo la costa marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro. Nel dettaglio, il sisma è stato localizzato stamane all’alba, di preciso alle ore 5:16 locali, ed ha avuto una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

Le coordinate geografiche dell’evento tellurico sono state 44.0030 gradi di latitudine, 13.3360 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere come sempre Fano, distante 31 chilometri, quindi Pesaro più staccata a 35, poi Ancona a 45, Rimini a 62, e infine Cesena a 89. Quella registrata oggi in provincia di Pesaro è stata la diciassettesima scossa in quella zona delle Marche segnalata dall’Ingv dalla mezzanotte fino ad ora.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: 19 SCOSSE IN TOTALE

Se si prendono in considerazione anche altre scosse avvenute nelle Marche, il numero totale sale a quota 21, visto che l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato un evento tellurico alle ore 00 e 9 minuti a tre chilometri a est di Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. Alle ore 00 e 52 minuti, invece, una scossa a cinque chilometri a sud ovest di Arquata del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, con una magnitudo sempre di 1.5 gradi.

E infine, alle ore 4:12 della notte passata, un movimento a due chilometri a nord est di Monte Cavallo, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 0.8 gradi sulla scala Richter. Uno sciame sismico che continua ormai da giorni lungo la cosa pesarese e che per ora non accenna affatto a diminuire: vedremo come evolverà la situazione nelle prossime ore.

