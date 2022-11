Terremoto oggi Pesaro M 3.0/ Ingv ultime notizie, altre 20 scosse nelle Marche

Andiamo a scoprire anche oggi, venerdì 11 novembre 2022, quali sono le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Come riferito dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante è stato quello avvenuto in mare aperto, lungo la Costa Marchigiana Pesarese, in provincia di Pesaro. Per l’ennesima volta negli ultimi tre giorni, si registrano ancora dei movimenti lungo le coste delle Marche, e il più importante è stato quello delle ore 6:4, di oggi, venerdì 11 novembre 2022, con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi, avvenuto lontano dalla terraferma, ha avuto coordinate geografiche pari a 43.9150 gradi di latitudine, 13.3690 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. Nessun comune è stato segnalato in zona mentre la città più vicina è risultata essere Fano, distante 29 chilometri dall’epicentro, con Ancona a 35, quindi Pesaro a 36, Rimini a 66 e infine Cesena a 93 chilometri dalla zona del sisma.

Continua quindi lo sciame sismico in quel delle marche, e anche nella giornata di oggi le scosse di terremoto sono state numerose, precisamente 20 dislocate fra Pesaro e Urbino, senza comunque mai raggiungere la magnitudo 5.7 gradi di due giorni fa, ne tanto meno quella di 4.1 della scorsa serata. Non si sono registrati danni ne tanto meno feriti, ma la tensione resta molto alta fra la popolazione locale, alla luce di questi continui movimenti.

Da segnalare infine una scossa di terremoto oggi in quel di Corridonia, in provincia di Macerata (sempre nella regione Marche), con una magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 29 minuti, distante 44 chilometri da Ancona e 64 da Teramo. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori scosse di terremoto importanti nel corso della giornata di oggi.

