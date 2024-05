Terremoto oggi Torino M 1.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche lungo la costa calabrese

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 17 maggio 2024, quali siano state le principali scosse di terremoto avvenute in Italia così come al di fuori dai confini nazionali. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno segnala e registra i vari movimenti tellurici, l’ultimo evento è quello che si è verificato a tre chilometri a est di La Loggia, in provincia di Torino, nella regione Piemonte.

Si è trattato di un terremoto molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, durante la notte passata, di preciso alle ore 3:52 fra giovedì 16 e venerdì 17 maggio 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 44.9530 gradi di latitudine, 7.7100 di longitudine e e una profondità di 38 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Villastellone, Trofarello, Santena e Carignano, tutti comuni della provincia di Torino, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Moncalieri, distante 6 chilometri, con Torino a 14, quindi Asti a 39, e infine Cuneo a 63 chilometri.

TERREMOTO OGGI IN CALABRIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi nella regione Calabria, precisamente lungo la costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria). In questo caso il sisma è avvenuto pochi minuti dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 11 minuti, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.9110 gradi di latitudine, 15.7220 di longitudine e una profondità di 93 chilometri sotto il livello del mare, così come segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, e una magnitudo di 2.4 gradi.

Visto che la scossa di terremoto è avvenuta in mare aperto il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato individuato. La città più vicina è risultata essere invece Lamezia Terme, distante 52 chilometri dall’epicentro, con Cosenza a 63, quindi Catanzaro a 76, Messina a 81 e infine Reggio Calabria a 89.











