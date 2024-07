Terremoto oggi Potenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa di M 3.4 lungo il confine Albania-Grecia

Nessuna scossa di terremoto rilevante è stata registrata nella giornata di oggi, 2 luglio 2024, in Italia. L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia non ha infatti segnalato alcun evento tellurico superiore alla magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, registrando quindi diversi eventi tutti moderati e che per la maggior parte non sono stati uditi dalla popolazione interessata. Il picco massimo si è avuto in quel di Castelluccio Superiore, località della provincia di Potenza, dove alle ore 3:48 di oggi è stata individuata una scossa di terremoto con una magnitudo di 2.1 gradi.

Nel potentino è in corso uno sciame sismico, tenendo conto che le scosse segnalate dall’Ingv sono state cinque, tutte comunque di moderata entità e che non hanno provocato alcun problema. Da segnalare anche un terremoto oggi ai Campi Flegrei, ma anche in questo caso l’evento è stato tutto sommato indolore. Il sisma ha infatti avuto una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter, localizzato all’1:27 della notte passata, e secondo quanto riportano i media locali, non ci sono state scene di panico fra gli abitanti della zona flegrea, tenendo conto che il sisma non è stato appunto avvertito.

TERREMOTO OGGI, SCOSSA AI CAMPI FLEGREI E LUNGO IL CONFINE GRECIA-ALBANIA

Nulla di particolarmente significativo da segnalare quindi in quella zona d’Italia dove da due anni si è registrato un record di movimenti tellurici, fra cui quello più importante degli ultimi 40 anni, il sisma di magnitudo 4.4 gradi dello scorso mese di maggio.

Infine si registra un’ulteriore scossa di terremoto localizzata oggi dall’Ingv, ma non lungo i confini nazionali bensì all’estero, precisamente fra la Grecia e l’Albania, un sisma che ha avuto una magnitudo di 3.4 gradi sulla scala Richter e che è avvenuto nella notte in Italia, precisamente alle ore 2:06. Anche in questo caso, comunque, le autorità non hanno registrato particolari reazioni negli edifici ne tanto meno alcun coinvolgimento degli abitanti locali.

