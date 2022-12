Terremoto oggi Potenza M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche ad Ancona

E’ venerdì 23 dicembre 2022 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto che si sono verificate nelle scorse ore in Italia e non solo. Ci affideremo come sempre al sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha segnalato un evento tellurico a tre chilometri a ovest di Castelgrande, in provincia di Potenza, nella regione Basilicata. Il sisma è stato di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato dai sismografi alle ore 00 e 38 minuti della notte passata.

Le sue coordinate geografiche sono state 40.7990 gradi di latitudine, 15.4020 di longitudine, e un ipocentro, una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica INGV-Roma in zona sono stati individuati i comuni di Pescopagano, Sant’Andrea di Conza, Santomenna e Castelnuovo di Conza, tutte località del potentino, mentre la città più vicina è risultata essere Potenza, distante 38 chilometri dall’epicentro, con Battipaglia a 41 e Avellino a 53.

TERREMOTO OGGI AD ANCONA E RAGUSA: I DETTAGLI INGV

Da segnalare oggi anche una nuova scossa di terremoto nella regione Marche, di preciso lungo la Costa Marchigiana Anconetana, provincia di Ancona. Si è trattato di un sisma leggero, con una magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 4:01 di oggi, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.9610 gradi di latitudine, 13.3670 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino.

Fano, distante 31 chilometri, è risultata come sempre essere la città più vicina all’epicentro, con Pesato a 37, quindi Ancona a 40, Rimini a 65 e Cesena a 92. L’Ingv ha infine segnalato una scossa di terremoto in provincia di Ragusa, anche in questo caso in mare aperto, con una magnitudo di 1.6 gradi e una profondità di 4 chilometri. In zona il comune di Santa Croce Camerina, mentre la città più vicina è risultata essere Vittoria, distante 23 chilometri. Da segnalare infine una scossa di terremoto in provincia di Catania, precisamente in quel di Militello: il sisma è stato registrato alle ore 6:18 di stamane con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

