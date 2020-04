Terremoto oggi Pozzuoli M 3.1/ Ingv ultime scosse: triplo sisma nella zona di Napoli

Pubblicità

Due scosse di terremoto di significativa entità si sono verificate oggi in Campania, precisamente nel comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il doppio evento tellurico è stato tempestivamente segnalato come da copione dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che registra, classifica e analizza tutti i vari sismi sul suolo italiano e non. Delle due scosse suddette, l’ultima si è verificata alle ore 4:59 della notte appena passata, quella fra sabato 25 e domenica 26 aprile, ed ha avuto una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter. Quella precedente, invece, è avvenuta alle 4:41, pochi minuti prima, con una magnitudo più lieve di 2.5 gradi. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 40.83 gradi di latitudine, 14.15 di longitudine, e una profondità di 2 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi i comuni che hanno avvertito le due scosse, in particolare la seconda, a cominciare da Quarto, Bacoli, Napoli, Marano, Monte di Procida, Calvizzano, Mugnano, Qualiano e Villaricca.

Pubblicità

TERREMOTO OGGI NEL MAR IONIO E IN ABRUZZO

A livello di città, invece, oltre a Napoli troviamo Caserta, Salerno e Avellino, distanti fra i 35 e i 55 chilometri dall’epicentro. Allo stato attuale non si segnalano danni o feriti, ma è comunque evidente che vi sia in corso uno sciame sismico in quel di Pozzuoli, tenendo conto che il comune nel napoletano ha tremato anche alle ore 4:16 della scorsa notte, con una magnitudo 2.0 gradi. Oltre ai tre sismi campani, si è verificato anche un terremoto nel mar Ionio Settentrionale, in mare aperto, con una magnitudo di 2.6 gradi. L’evento, avvenuto nel golfo di fronte alla Basilicata, si è verificato alle 4:33 della scorsa notte, ed ha avuto un ipocentro di 32 chilometri. Essendo verificatosi in mare aperto, il sisma non ha interessato da vicino alcun paese, mentre le città più prossime all’epicentro sono state Taranto, Cosenza, Matera e Crotone. Infine, segnaliamo una scossa nella regione Abruzzo, precisamente nel comune di Cagnano Amiterno, in provincia de L’Aquila. Il sisma è stato registrato alle ore 4:05 con una magnitudo di 2.6 gradi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA