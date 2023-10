Terremoto oggi Ravenna M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa lieve anche a Messina

E’ giovedì 19 ottobre 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali registrate in Italia. Secondo quanto segnalato dall’Ingv attraverso il proprio sito web, l’ultimo evento tellurico significativo è stato quello localizzato in provincia di Ravenna (Russi), alle ore 5:08 di oggi, avente una magnitudo di 2.2 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato localizzato a Messina, precisamente lungo la Costa Siciliana nord orientale, un sisma di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter avvenuto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 3:13, fra mercoledì 18 e venerdì 19 ottobre 2023.

Terremoto Campi Flegrei, doppio sisma di magnitudo 2.2 gradi/ “Un migliaio di scosse al mese”

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.2850 gradi di latitudine, 14.9070 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Gioiosa Marea, Piraino, Brolo, Patti, Montagnareale, Sant’Angelo di Brolo e Capo d’Orlando, tutte località della provincia di Messina e proprio la città dello Stretto è risultato essere la più vicina all’epicentro, distante 58 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 67, quindi Acireale a 78 e infine Catania distante 88 chilometri.

Terremoto Campi Flegrei/ Sindaco Pozzuoli: “Serve attivare servizio psicologico per la popolazione”

TERREMOTO OGGI SIENA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato anche una scossa di terremoto in Toscana, di preciso a quattro chilometri a ovest di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. In questo caso si è trattato di un evento tellurico con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, localizzato sempre durante la notte passata, alle ore 2 e 03 minuti.

La Sala Sismica INGV-Roma ha fatto sapere che le sue coordinate geografiche sono state 42.8890 gradi di latitudine, 11.8330 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Radicofani, Cetona, Sarteano, Piancastagnaio e Abbadia San Salvatore. La città con almeno 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Perugia, distante 51 chilometri, con Viterbo a 57, quindi Grosseto a 60, città dell’Umbria, Lazio e Toscana, visto che il terremoto di oggi è avvenuto proprio a cavallo delle tre regioni del centro Italia.

Terremoto oggi Cosenza M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Catania

© RIPRODUZIONE RISERVATA