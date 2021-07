Terremoto oggi, Reggio Calabria M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Messina

Sono diverse le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia, a cominciare dall’ultima, quella registrata in Calabria. Come comunicato tempestivamente dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto a quattro chilometri a sud ovest di Calanna, in provincia di Reggio Calabria, ed ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato alle ore 9:05 ora italiana ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.162 gradi di latitudine e 15.691 di longitudine, con una profondità di 61 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni nella zona segnalati sono quelli di Laganadi, Fiumara, Sant’Alessio in Aspromonte, Campo Calabro e San Roberto, mentre a livello di città si segnala la presenza di Reggio a 7 chilometri e di Messina a 12. Un altro terremoto è stato segnalato non troppo distante, nel mar Ionio meridionale, in mare aperto, durante la notte passata, quella fra martedì 27 e mercoledì 28 luglio, alle ore 2:56. In questo caso il sisma ha avuto coordinate geografiche 37.272 gradi di latitudine e 16.756 di longitudine, mentre la profondità è stata di 29 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, MESSINA E NEL MAR IONIO

Secondo quanto raccoglie la Sala Sismica INGV-Roma, non vi sono comuni in zona ne tanto meno città nel raggio di chilometri, visto che, come spiegato sopra, il terremoto di oggi è avvenuto in mare aperto, lontano dalla terraferma.

Infine segnaliamo un’ultima scossa di terremoto registrata oggi, sempre al sud Italia, in provincia di Messina. Il movimento tellurico è avvenuto poco dopo la mezzanotte, alle ore 00:05, a nove chilometri a sud di San Fratello. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 37.934 gradi di latitudine e 14.617 di longitudine, con una profondità di 10 km. In tutti e tre i terremoti non si sono verificati danni a cose o persone.

