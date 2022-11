Terremoto oggi Reggio Calabria M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Spoleto

Anche oggi, domenica 6 novembre 2022, andiamo a dare un’occhiata a quali sono state le scosse di terremoto in Italia e non solo. Secondo quanto ha comunicato, come fa puntualmente, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, noto anche semplicemente come Ingv, l’ultimo sisma degno di nota verificatosi nel nostro Paese è stato quello avvenuto con magnitudo 2.8 della scala Richter alle ore 12:14 al largo di Reggio Calabria, nella Costa Calabra sud orientale, ad una profondità di 42 km. Le coordinate sono state di latitudine 37.7990, longitudine 16.2940.

Il sisma non è stato avvertito dalla popolazione. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona, a distanza di meno di 20 km, infatti, non ci sono comuni. Le città più vicine sono a 67 Km a SE Reggio di Calabria (183035 abitanti) e a 78 Km a SE Messina (238439 abitanti). Già ieri nella medesima zona c’era stato uno sciame sismico di simile entità, anch’esso non avvertito.

TERREMOTO OGGI: ALTRA SCOSSA LIEVE A SPOLETO

Un’altra scossa di terremoto di lieve entità si è verificata oggi, nella provincia di Perugia. In realtà, si tratta di più sismi. Il primo, con magnitudo 2.1 nella scala Richter, alle ore 04:09 a 2 km a Est di Norcia, ad una profondità di 10 km, con coordinate latitudine 42.7900, longitudine 13.1150. Il secondo, con magnitudo 2.0 nella scala Richter, alle ore 08:14 a 3 km a Nord di Monteleone di Spoleto, anch’esso ad una profondità di 10 km, con coordinate latitudine 42.6780, longitudine 12.9600.

Le scosse sono state lievi e non hanno provocato danni a persone o cose. Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona, ci sono diversi comuni che hanno avvertito la leggera scossa, tra cui ad esempio Cascia, Preci e Castelsantangelo sul Nera.

