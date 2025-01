TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA: I DETTAGLI

Un terremoto oggi, domenica 12 gennaio 2025, di magnitudo ML 2.8 sulla scala Richter si è verificato in Calabria, in particolare sulla costa sud occidentale. Stando ai dati forniti dalla sala sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, questo sisma si è verificato 49 minuti dopo la mezzanotte e ha avuto come epicentro la zona tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Ma comunque è stato individuato con maggiore precisione, visto che sono disponibili le coordinate geografiche dello stesso: latitudine 38.5070, longitudine 15.8270 e ipocentro a una profondità di 38 chilometri. Per quanto riguarda i Comuni entro i 20 chilometri dal punto in cui si è verificato il terremoto oggi, Ingv ha indicato San Ferdinando, Nicotera, Gioia Tauro, Joppolo, Limbadi, Ricadi, Rosarno, Spilinga, Rizziconi, Palmi, San Calogero, Rombiolo, Drapia, Seminara e Zaccanopoli.

DALLA CALABRIA ALLA SLOVENIA: DATI TERREMOTO OGGI

Sempre in Calabria, ma al largo del Mar Tirreno meridionale, è stato registrato un terremoto oggi di magnitudo ML 2.6, ma in questo caso distante dalla costa, infatti non ci sono Comuni vicini all’epicentro. Peraltro, questo sisma ha avuto ipocentro a 93 chilometri di profondità, quindi non è stato distinguibile per la popolazione anche per questo, oltre che per via della sua bassa intensità.

Per quanto riguarda l’epicentro della scossa, che si è verificata alle 6:12, lo si può localizzare a latitudine 39.0730 e longitudine 15.5970, nelle acque che si trovano di fronte alla zona di Amantea. L’Ingv, comunque, in data odierna ha registrato anche un altro sisma, ma al di fuori dei confini nazionali, ed è quello di magnitudo ML 2.4 avvenuto in Slovenia, in particolare vicino Litija, che si trova nella regione storica della Bassa Carniola, situato nella valle del fiume Sava.

