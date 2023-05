Terremoto oggi Rimini M 2.1/ Ingv ultime notizie, altra scossa in Nuova Caledonia

E’ giunto il momento anche oggi, sabato 20 maggio 2023, di andare a scoprire quali sono state le principali scosse di terremoto verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Come riferito dal bollettino dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, l’ultimo evento tellurico interessante è quello accaduto in Emilia Romagna e precisamente a Rimini, con una magnitudo di 2.1 gradi alle ore 7:11 di questa mattina. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata in Sicilia, precisamente a 4 chilometri a nord ovest della località di Basicò, in provincia di Messina.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma nel cuore della notte passata, alle ore 1 e 4 minuti fra venerdì 19 e sabato 20 maggio 2023, ed ha avuto una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter. Le sue coordinate geografiche sono invece state 38.0820 gradi di latitudine, 15.0180 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, e in zona sono stati individuati i comuni di Librizzi, San Piero Patti, Oliveri, Montalbano Elicona e Falcone, tutti paesi della provincia di Messina. Da segnalare che proprio la città sullo Stretto è stata quella risultata essere più vicina all’epicentro, a 49 chilometri di distanza, con Acireale più staccata a 54, quindi Reggio Calabria a 55 e Catania a 65.

TERREMOTO OGGI, SISMA A MACERATA E IN NUOVA CALEDONIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi nella regione Marche, a 4 chilometri a sud di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1,7 gradi sulla scala Richter e coordinate geografiche pari a 43.0340 gradi di latitudine, 12.9450 di longitudine e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

Il terremoto è stato localizzato alle ore 2:07 di oggi e in zona sono stati individuati i comuni di Monte Cavallo, Pieve Torina, Muccia, Fiordimonte e Pievebovigliana. Foligno, distante 21 chilometri, è risultata essere la città più vicina al sisma, con Perugia più staccata a 46, quindi Terni a 58. Registrata infine una nuova forte scossa di terremoto in Nuova Caledonia con una magnitudo di 7,1 gradi alle ore 3:50 di oggi.

