Terremoto oggi Roma M 2.2/ Ingv ultime notizie, trema la località di Vicovaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter si è verificata quest’oggi nel Lazio, precisamente in provincia di Roma. Come comunicato puntualmente dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è stato localizzato a due chilometri a est da Vicovaro, comune nei pressi della capitale, alle ore 7:51 di oggi, sabato 9 gennaio 2021. Le coordinate geografiche dell’epicentro sono state 42.01 gradi di latitudine e 12.92 di longitudine, mentre l’ipocentro è stato localizzato ad una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare.

Come riferito dalla Sala Sismica INGV-Roma i comuni limitrofi che hanno avvertito la scossa sono stati quelli di Mandela, Sambuci, Saracinesco, Roccagiovine e Castel Madama, mentre, a livello di città, segnaliamo Tivoli, Guidona, Velletri, Roma, Pomezia, Aprila e L’Aquila, dislocate in un raggio fra i 10 e 50 chilometri dall’epicentro. La scossa di terremoto, vista la sua moderatezza, non ha provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A ROMA, TREMA ANCHE LA SICILIA

Quella in provincia di Roma è l’ultima ed unica scossa di terremoto verificatasi oggi in Italia, in precedenza, l’Ingv aveva segnalato un sisma in quel della Sicilia, a 10 chilometri ad ovest del comune di Milo, in provincia di Catania. Il movimento tellurico si è verificato nella serata di ieri, di preciso alle 18:54, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. Il terremoto ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.76 di latitudine, 15.01 di longitudine, e una profondità di 1 chilometro sotto il livello marino, così come riferito dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania). I comuni che hanno avvertito il sisma sono stati quelli di Zafferana Etnea, Sant’Alfio, Santa Venerina, Randazzo e Maletto, mentre le città principali in zona sono Acireale, Catania, Reggio Calabria e Messina. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne tanto meno feriti.



