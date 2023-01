Terremoto oggi Roma M 3.2/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Tivoli

Terremoto oggi: scossa a Roma

Nella notte di oggi si è registrato un terremoto di magnitudo ML 3.2 in provincia di Roma, più precisamente a 8 km NW di Colonna (RM), non lontano da Tivoli. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 02:46:11. Le coordinate geografiche sono latitudine 41.9060 e longitudine 12.7190. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 10 km. Per questo motivo non si registrano danni a persone o cose.

Il terremoto è stato localizzato a 8 km dal paese di Colonna e 9 da quello di Tivoli. 10 km di distanza si registrano invece da Gallicano nel Lazio e Monteporzio Catone. Vicino al luogo del sisma tutta la zona dei Castelli Romani, da Frascati a Palestrina. Roma si trova invece a 20 km dall’epicentro della scossa. Nonostante la profondità di 10 km e il magnitudo ML 3.2, la scossa è stata avvertita dalla popolazione, come si registra anche sui social, dove varie persone, spaventate, hanno fatto sapere di aver sentito il terremoto.

Gli altri terremoti di oggi

Quello di Roma non è l’unico terremoto di oggi. Un’altra scossa di magnitudo ML 2.7 è stata avvertita nella zona della Costa Siciliana nord orientale in provincia di Messina alle 03:43:23 ora italiana. Le coordinate geografiche sono latitudine 38.3680 e longitudine 15.3980. La scossa è avvenuta ad una profondità di 115 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Anche in questo caso nessun danno è stato registrato.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona della Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro Urbino), alle ore 04:26:08 (UTC +01:00) ora italiana. Le coordinate geografiche sono latitudine 44.1250 e longitudine 13.3830. La scossa avvenuta ad una profondità di 10 km. Sempre in provincia di Pesaro Urbino, un terremoto di magnitudo ML 3.0 è avvenuto nella zona a 2 km SE Saltara alle 07:22:10 (UTC +01:00) ora italiana.

