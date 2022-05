Terremoto oggi Salerno M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cosenza

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto verificatesi oggi, sabato 21 maggio 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota registrato nel nostro Paese è stato quello avvenuto alle 7:58 di stamane nel Golfo di Policastro, zona Salerno-Potenza (Campania), avente una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi a otto chilometri di distanza dalla località di Panettieri, in provincia di Cosenza (regione Calabria). L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, ed è stato rilevato dall’Ingv nella notte passata, fra venerdì 20 e sabato 21 maggio, alle ore 2:09.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.1150 gradi di latitudine, 16.5130 di longitudine, con una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi limitrofi, la Sala Sismica INGV-Roma segnala Carlopoli, Bianchi, Colosimi, Parenti e Cicala, località dislocate fra la provincia di Catanzaro e il cosentino. Lamezia Terme, a 23 chilometri di distanza, è la città risultata più vicina all’epicentro, con Catanzaro a 24, quindi Cosenza a 30 e infine Crotone a 53.

TERREMOTO OGGI A FERMO DI MAGNITUDO 1.7 GRADI, ECCO I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata nella giornata di oggi nella regione Marche, di preciso lungo la costa marchigiana Fermana, in provincia di Fermo. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00:10, e in una zona con coordinate geografiche pari a 43.3090 gradi di latitudine, 13.7730 di longitudine, e una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare

Secondo la Sala Sismica INGV-Roma, la scossa ha interessato le località di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Montecosaro, Porto San Giorgio e Potenza Picena, mentre Ancona è stata la città più vicina all’epicentro, distante 40 chilometri, con Teramo più staccata a 72. Entrambe le scosse di terremoto di oggi segnalate su questa pagina non hanno provocato danni ne tanto meno dei feriti.

