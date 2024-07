Terremoto oggi, scossa ML 1.3 a Sora/ Ingv ultime notizie: movimenti anche sul Vesuvio

Essendo una terra ad alta sismicità quella del nostro Paese, ogni giorno in Italia si registrano diversi movimenti tellurici di intensità più o meno forte, che interessano varie zone da Nord a Sud. A darci informazioni dettagliate su quanto accade sulla nostra terraferma ma anche nei nostri mari è come sempre l’Ingv, Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, che riporta ogni singolo movimento con annesse info riguardo magnitudo, epicentro, coordinate geografiche e così via. Nella giornata di oggi, domenica 14 luglio, il primo terremoto è stato registrato a Ricigliano, in provincia di Salerno, a mezzanotte e mezza. In particolare la scossa è avvenuta alle 00:29:14 di ML 1.2.

Altre scosse sono state registrate nella notte nella provincia di Perugia, prima a Fossato di Vico, poi a Norcia che ha sentito la terra tremare all’1:34:26 e dopo ancora alle 02:09:40: entrambe hanno avuto una magnitudo bassa, di ML 1.0 e ML 1.1, dunque le piccole scosse non sono state avvertite dalla popolazione. Sempre nella notte una scossa di ML 1.6 è stata registrata a 17 km a Sud-Ovest di Palagiano, in provincia di Taranto, mentre nel Tirreno Meridionale è stata registrata alle 04:13:10 una scossa ML 1.9.

Terremoto oggi: scossa a Sora, in provincia di Frosinone

Nella giornata di oggi, ancora prima del sorgere del sole, una scossa di terremoto è stata registrata anche a Sora, in provincia di Frosinone, a 4 km a Nord-Ovest rispetto alla cittadina a confine con l’Abruzzo, che ha visto una magnitudo di ML 1.3, dunque senza problemi né preoccupazioni per la popolazione. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma e tra i Comuni più vicini ci sono alcuni ciociari, come Broccostella e Pescosolido, ma anche altri abruzzesi come Balsorano, in provincia de L’Aquila: la scossa comunque non è stata avvertita dalla popolazione.

Un altro sisma di magnitudo ML 1.6 è avvenuto a 2 km a Nord-Ovest di Strangoli, in provincia di Crotone, alle 05:38:13 ad una profondità di 33 km: anche in questo caso non ha creato danni né paura nella popolazione, che non ha avvertito la scossa. Nessuna preoccupazione, dunque, per i Comuni più vicini all’epicentro come Melissa, San Nicola dell’Alto, Carfizzi e Casabona. Alle 08:30 della mattina un movimento tellurico si è registrato nella zona del Vesuvio, di Md 1.2: anche in questo caso nessun problema per i residenti nei territori circostanti, come Portici ed Ercolano.











