Terremoto oggi Viareggio M 2.0/ Ingv ultime notizie, scossa leggera a Norcia

Tante le scosse di terremoto registrate oggi in Italia, ma tutte decisamente lievi e senza nessuna particolare situazione critica da segnalare. L’evento tellurico principale, così come si legge sul sito dell’Ingv, è stato quello che è avvenuto in Toscana, o meglio, sulla costa della stessa regione, in zona della provincia di Massa Carrara, Lucca e Pisa. Il riferimento è ad una scossa di terremoto che è stata registrata alle ore 4:34 della notte scorse e che ha avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento è avvenuto in mare aperto, lontano dalla terraferma, a soli 8 chilometri da Viareggio e ad una ventina da Pisa.

Questo è stato di fatto l’unico sisma “significativo” avvenuto oggi sulla nostra penisola, e fra gli altri, tutti con una magnitudo molto moderata, vi segnaliamo quello localizzato nella splendida località umbra di Norcia, avvenuto alle ore 4:32 e con una magnitudo molto lieve, soli 1,2 gradi sulla scala Richter. Norcia è spesso e volentieri soggetta a terremoti visto che si trova in una zona ad alta intensità sismica (come del resto tutto il centro Italia), e dista 40 chilometri da Foligno e 70 da Perugia.

TERREMOTO OGGI E SISMI DI IERI: DAL MAR DELLA CALABRIA ALLO IONIO

In merito invece alle scosse di terremoto che non sono state registrate oggi in Italia ma ieri sera/pomeriggio e che non vi abbiamo segnalato in precedenza, spicca un sisma con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, localizzato anche in questo caso in mare aperto. Siamo di preciso nel Tirreno del sud, vicino alla Calabria, e la città più vicina è risultata essere Cosenza, distante 71 chilometri.

Infine, da segnalare un altro evento in un altro dei mari che bagnano l’Italia, leggasi quello delle ore 20:26 di ieri nel mar Ionio settentrionale (siamo sotto la regione Calabria), anche in questo caso molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 2.0 gradi. La scossa è stata localizzata ad un centinaio di chilometri da Catanzaro.

