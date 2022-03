Terremoto oggi Genova M 3.1/ Ingv ultime notizie, quattro scosse in poche ore

Nella giornata di oggi, martedì 8 marzo 2022, è stata segnalata una scossa di terremoto in quel della provincia di Genova. Stando a quanto comunicato live, in tempo reale, dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso a tre chilometri ad est di Mezzanego, con una magnitudo di 3.1 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata registrata durante la notte passata, alle ore 3:04, e classificata con coordinate geografiche pari a 44.399 gradi di latitudine, 9.417 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono segnalati dalla Sala Sismica INGV-Roma i comuni di Borzonasca, Ne, Carasco e San Colombardo Certenoli, tutti paesi del genovese, e proprio Genova risulta essere la città più vicina all’epicentro, distante 38 chilometri, con La Spezia a 46.

TERREMOTO OGGI A GENOVA E NEL MAR IONIO: TUTTI I DETTAGLI INGV

Capoluogo ligure che ha tremato diverse volte nella notte scorsa, visto che fra le ore 3:04, appunto la scossa di cui sopra, e le 6:04 di stamane, sono state registrati quattro diversi movimenti tellurici; al di là di quello già descritto, gli altri eventi sono stati segnalati dall’Ingv alle ore 3:06 di oggi, magnitudo 2.3, alle ore 5:29, magnitudo 2.0, e alle ore 6:04 di stamane, sempre di magnitudo 2.0.

Sempre l’Istituto di geofisica e vulcanologia ha segnalato un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi in Italia, precisamente nel mar Ionio meridionale, lontano dalla terraferma. In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter avvenuto alle ore 5:32 e registrato con coordinate geografiche pari a 36.916 gradi di latitudine, 16.674 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Essendosi verificato in mare aperto “al di sotto” della regione Calabria, nessun comune ha avvertito la scossa e nessuna città viene segnalata in zona. Tutti i terremoto segnalati su questa pagina non hanno causato dei danni a edifici o vie di comunicazione ne tanto meno delle vittime o feriti.

