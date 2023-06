Terremoto oggi Siena M 3.7/ Ingv ultime notizie e video: danni al Duomo, chiusa Università

Forte scossa di terremoto oggi in Toscana, dove per pure coincidenza era previsto il test del sistema It-Alert per l’allerta delle emergenze. Anche se era già in programma, è arrivato quasi in concomitanza con il sisma segnalato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Il terremoto è stato di magnitudo ML 3.7 sulla scala Richter ed è stato registrato alle 12:19. L’epicentro è stato individuato in provincia di Siena, in particolare a 4 chilometri da Poggibonsi.

Ma sono disponibili anche le coordinate geografiche: latitudine 43.5000, longitudine 11.1750 e ipocentro attestato ad una profondità di 10 chilometri. Stando a quanto riportato da Rainews24, alcuni intonaci del Battistero del Duomo di Siena sono caduti in seguito alla scossa di terremoto a Poggibonsi. Il Duomo è stato evacuato, nel frattempo sono stati disposti accertamenti per stabilire eventuali danni. In via precauzionale, sono state chiuse alcune vie del centro storico alle auto e ai pedoni.

TERREMOTO OGGI A SIENA: CHIUSA UNIVERSITA’, GENTE IN STRADA

Dopo il terremoto di magnitudo ML 3.7 a Siena anche il complesso museale Santa Maria della Scala. Al momento dell’evacuazione, stando a quanto riportato da Open, c’erano circa trenta visitatori all’interno dell’antico spedale. La chiusura del complesso museale è stata disposta anche per la giornata di domani. Inoltre, è stata disposta l’immediata chiusura degli edifici universitari a Siena, con sospensione delle attività, per garantire la sicurezza di tutti. La scossa di terremoto è stata avvertita in maniera distinta in tutta la Valdelsa, fino a Firenze.

La gente si è precipitata in strada ma per ora, spiega la Protezione civile della Provincia di Siena, non vengono fortunatamente segnalati ulteriori danni. Lo scorso febbraio Siena era stata al centro di uno sciame sismico. «Sono in contatto con la nostra sala operativa regionale per verificare la situazione a seguito del terremoto», ha dichiarato sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani dopo la scossa sismica.













