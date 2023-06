Terremoto oggi Catania M 3.1/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Perugia

E’ mercoledì 28 giugno 2023 e anche oggi andremo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto verificatesi oggi in Italia e nel resto del mondo. Come si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico più importante è stato quello avvenuto a un chilometri di distanza da Zafferana Etnea, in provincia di Catania (Sicilia). Si è trattato di un sisma di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter localizzato poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 12 minuti,

Le sue coordinate geografiche sono state 37.7060 gradi di latitudine, 15.1000 di longitudine e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare, così come localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania). In zona sono stati invece individuati i comuni di Milo, Santa Venerina, Sant’Alfio, Giarre e Riposto, tutti paesi della provincia di Catania, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Acireale, distante 12 chilometri dall’epicentro, con Catania più staccata a 23, quindi Reggio Calabria a 66.

TERREMOTO OGGI A PERUGIA: I DETTAGLI INGV

Sempre nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto, precisamente quella accaduta a 4 chilometri a sud est di Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia, un evento tellurico con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato in una zona coordinate geografiche pari a 42.8870 gradi di latitudine, 12.5930 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, il cosiddetto ipocentro.

Il terremoto è avvenuto all’una e diciassette, nel cuore della notte passata fra martedì 27 e mercoledì 28 giugno 2023, e in zona sono stati localizzati i comuni di Montefalco, Bevagna, Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Le città più vicine sono invece risultate Foligno, a 12 chilometri dalla zona del terremoto, quindi Perugia a 30 e infine Terni a 37. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti.

